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Штормовой ветер в Новосибирске повредил здания и автомобильный парк

Штормовой ветер в Новосибирске повредил здания и автомобильный парк

7 ноября 2024 года в Новосибирске сильный шквалистый ветер оставил после себя множество разрушений. По данным пресс-службы мэрии, зафиксированы случаи повреждения кровель и заборов: сорвано пять заборов и девять деревьев, кроме того, упали четыре дорожных знака и один линии электропередачи.

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