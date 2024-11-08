Штормовой ветер в Новосибирске повредил здания и автомобильный парк

7 ноября 2024 года в Новосибирске сильный шквалистый ветер оставил после себя множество разрушений. По данным пресс-службы мэрии, зафиксированы случаи повреждения кровель и заборов: сорвано пять заборов и девять деревьев, кроме того, упали четыре дорожных знака и один линии электропередачи.