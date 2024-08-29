Военные ВВО приняли участие в параде 85-летия победы на Халхин-Голе

В городе Чойболсан военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), участвовавшие в учениях «Селенга-2024», прошли в едином строю с монгольскими военными на параде, посвященном 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин Гол.
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