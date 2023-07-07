В Челябинске ведущий специалист отдела семьи и назначения детских пособий Тракторозаводского управления соцзащиты за деньги незаконно оформляла документы на получение пособий мигрантами и их семьями.
В Челябинске чиновница за взятку оформляла пособия мигрантам из Средней Азии и их семьям
Комментарии
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Evgenija Palette
Ну, вот! ЕЕ же надо РАССТРЕЛЯТЬ, ЭТУ СУКУ! Всего за 60 тысяч ПРОДАЛАСЬ... Так, поди, пожурят, и отпустят...
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2 час.
Андрей Сушко
ФИО этих животных и фото в публичную сферу, после пару таких эпизодов, остальная чиновничья быдла сто раз подумает.
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2 час.
виктор матвеев
Взятки чновников с мигрантов это только верхушка проблемы, корень зла это миграционная политика возглаляемая Путиным, только за одно это он достоин импичмента.
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1 час.
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