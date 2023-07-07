В Челябинске чиновница за взятку оформляла пособия мигрантам из Средней Азии и их семьям

Evgenija Palette Ну, вот! ЕЕ же надо РАССТРЕЛЯТЬ, ЭТУ СУКУ! Всего за 60 тысяч ПРОДАЛАСЬ... Так, поди, пожурят, и отпустят...

Андрей Сушко ФИО этих животных и фото в публичную сферу, после пару таких эпизодов, остальная чиновничья быдла сто раз подумает.