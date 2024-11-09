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ВСУ атаковали дронами три населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали дронами три населенных пункта Белгородской области

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo Киевские боевики нанесли удар беспилотниками по трем населенным пунктам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 9 ноября.

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