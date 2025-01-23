Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину

Как пишет газета The Hill, у президента США Дональда Трампа нет значительных рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на его ультимативные заявления в адрес российского лидера Владимира Путина.
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