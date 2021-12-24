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«Все говорят, что у меня хороший вкус!»: как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

«Все говорят, что у меня хороший вкус!»: как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

«Все говорят, что у меня хороший вкус!»: как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева stAdmНадежде Кадышевой идет 63-й год, но ведь никогда не скажешь! Недавно она кардинально поменяла имидж и теперь поражает людей невероятным преображением.

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