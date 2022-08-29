В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В дежурную часть ОМВД России по Николаевскому району поступило сообщение о том, что неизвестный вырубил 16 деревьев породы лиственница.
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