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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В дежурную часть ОМВД России по Николаевскому району поступило сообщение о том, что неизвестный вырубил 16 деревьев породы лиственница.

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