Пентагон заплатит $3 млрд за расширение выпуска компонентов для систем ПРО

Американская компания Northrop Grumman подписала рамочные соглашения об увеличении производства компонентов для противоракетных систем Patriot и THAAD с Пентагоном и Lockheed Martin на сумму более $3 млрд.
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