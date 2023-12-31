Офицер СК погиб при выполнении служебного долга в Белгороде

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин погиб при выполнении служебного долга во время атаки боевиков ВСУ на Белгород 30 декабря, сообщили в СК.
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