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Офицер СК погиб при выполнении служебного долга в Белгороде

Офицер СК погиб при выполнении служебного долга в Белгороде

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин погиб при выполнении служебного долга во время атаки боевиков ВСУ на Белгород 30 декабря, сообщили в СК.

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