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Во Львовской области Украины в ДТП попал автобус с военными

Во Львовской области Украины в ДТП попал автобус с военными

На западе Украины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали украинские военнослужащие, сообщает издание «Страна» у себя в телеграм-канале.

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