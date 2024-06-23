Цены на вторичку могут снизиться

Аналитики рынка недвижимости не исключают снижения цен на вторичное жилье. Однако отмечают, что поддержать рынок может смещение спроса из сегмента новостроек, так как ипотека становится менее доступной Ряд экспертов прогнозируют, что стоимость квадратных метров на вторичном рынке в ближайшие месяцы может упасть.
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