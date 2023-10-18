О необходимости возвращения Узбекистана в ОДКБ

Террористические угрозы с юга ставят перед государствами Центральной Азии новые вызовы Недавние события на Южном Кавказе дали повод ряду антироссийски настроенным «экспертов» утверждать, что Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ), где ведущей военной силой является Россия, не служит более гарантией безопасности от внешних и внутренних врагов для ее членов.