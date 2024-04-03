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«Вернулись на докризисный уровень»: продажи новых легковых авто в марте выросли в 2,1 раза

«Вернулись на докризисный уровень»: продажи новых легковых авто в марте выросли в 2,1 раза

В марте 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023 года и составили 146,5 тысяч, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

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