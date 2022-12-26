«Хезболла» передала подозреваемого в гибели миротворца ООН

Террористическая организация «Хезболла» передала мужчину, подозреваемого в убийстве ирландского миротворца Организации Объединенных Наций в начале этого месяца, со ссылкой на представителя службы безопасности 26 декабря сообщает Arutz Sheva.
Террористическая организация «Хезболла» передала мужчину, подозреваемого в убийстве ирландского миротворца Организации Объединенных Наций в начале этого месяца, со ссылкой на представителя службы безопасности 26 декабря сообщает Arutz Sheva.
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