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«Хезболла» передала подозреваемого в гибели миротворца ООН

«Хезболла» передала подозреваемого в гибели миротворца ООН

Террористическая организация «Хезболла» передала мужчину, подозреваемого в убийстве ирландского миротворца Организации Объединенных Наций в начале этого месяца, со ссылкой на представителя службы безопасности 26 декабря сообщает Arutz Sheva.

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