США предлагают Украине инвестиционный пакет и перспективу членства в ЕС в обмен на создание демилитаризованной зоны в Донбассе и отказ от части территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВБ Госдолг США к 204...
- В Ливии назвали н...
- Имущество вице-гу...
Нет в соглашении, или не упоминается если есть, очень важный момент - о влиянии и возможных решительных действий США на ЕС в части последних полнейшего ОТКАЗА от их политического давления на Украину с целью враждебной мести за их полнейший проигрыш в поддержке нацистско- бандеровской хохлостании с потерей из-за этого ЕэСом мирового политического имиджа и обретенную экономическую разруху.