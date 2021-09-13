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Каждый день в Кремле обсуждают антинародные идеи: Кудрин решил вернуть Россию в "святые" девяностые

Каждый день в Кремле обсуждают антинародные идеи: Кудрин решил вернуть Россию в "святые" девяностые

LUCKY SKORBICH Алексей Кудрин хочет повторить эксперимент с приватизацией. «Госсектор в экономике России нужно сокращать, поскольку государство менее эффективный собственник, чем частные структуры» - такое мнение высказал глава счётной палаты.

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Konstantin Петров
Кудрин прав. Такое государство ни разу не эффективный собственник. Беда в том, что и новые собственники все те же лица. Напоминает семью, где мужик женился на женщине с детьми. Бабу иметь хочется, а дети обуза, вечно жрать хотят
Владимир Желудов
Какое количество дерьма плавает "на верху" !! Ну дайте этому тихому воришки маленькую Госкорпорацию. Пусть станет Домоуправом !! ..... Через какое время Контора развалится ?? .....Наступило ---–ЭРА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ---- дальше ............
Наталья Андросова
Кудрину уже пора уступить своё кресло

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