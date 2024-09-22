Врач: частое употребление готовой еды может быть связано с риском развития рака

Регулярное потребление ультрапереработанных продуктов, которые часто предлагаются в виде готовой еды, может привести к ряду серьёзных проблем со здоровьем, предупредила в беседе с RT эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Рогожкина.
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