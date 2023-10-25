Доцент Иванова-Швец рассказала о надбавках к пенсии с 1 ноября

Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 ноября ряд категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты.
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