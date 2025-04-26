Blood Advances: статины могут значительно повысить выживаемость при раке крови Международная команда ученых выяснила, что пациенты с хроническим лимфолейкозом или малой лимфоцитарной лимфомой, которые принимали статины — препараты для снижения холестерина — на момент начала противораковой терапии, имели на 61% меньший риск смерти от рака по сравнению с теми, кто статины не принимал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии