Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    В Америке хорошо... там через 20 лет вспоминают об изнасиловании и требуют деньги!  И ни стыда ни совести...5 причин, из-за к...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Вот спасибо! Щас заставлю милого это перечитать, а то он вечно посмеивается над моей привычкой держать все продукты в...Враги, а не сосед...
  • Неизвестно Неизвестно
    Докатились, в приметы верим)))Четверговая соль ...

Blood Advances: статины могут значительно повысить выживаемость при раке крови

Blood Advances: статины могут значительно повысить выживаемость при раке крови

Blood Advances: статины могут значительно повысить выживаемость при раке крови Международная команда ученых выяснила, что пациенты с хроническим лимфолейкозом или малой лимфоцитарной лимфомой, которые принимали статины — препараты для снижения холестерина — на момент начала противораковой терапии, имели на 61% меньший риск смерти от рака по сравнению с теми, кто статины не принимал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх