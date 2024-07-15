Свыше 54 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Калужской области

Водители часто превышали скорость, за это им было выписано 39 670 штрафов. На втором месте по количеству нарушений оказались водители, которые не были пристегнуты ремнями безопасностиС 5 по 11 июля комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 54 792 нарушения правил дорожного движения.
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