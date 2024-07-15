НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Свыше 54 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Калужской области

Свыше 54 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Калужской области

Водители часто превышали скорость, за это им было выписано 39 670 штрафов. На втором месте по количеству нарушений оказались водители, которые не были пристегнуты ремнями безопасностиС 5 по 11 июля комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 54 792 нарушения правил дорожного движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх