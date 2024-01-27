Рука помощи: Италия решила усилить западную поддержку Украины

В этом году председательство в «большой семерке» перешло Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони, активно поддерживающая Киев, попытается укрепить пошатнувшееся единство Вашингтона и Брюсселя в вопросе оказания помощи Украине, сообщает агентство Reuters.