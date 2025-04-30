Зеленский попытался переиграть Путина: Кремль жестко разоблачил манипуляцию Киева Ирина ВальковаОбъявленное Президентом России Владимиром Путиным трёхдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы, стало неожиданной инициативой, отражающей стремление к деэскалации и демонстрацию доброй воли.
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