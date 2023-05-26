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Гости из Азии, Ближнего Востока и стран СНГ: Смольный рассказал о перспективах туристической отрасли в Петербурге

Гости из Азии, Ближнего Востока и стран СНГ: Смольный рассказал о перспективах туристической отрасли в Петербурге

Город на Неве готовится принимать туристов из бывших советских республик, Ближнего Востока и Азии. Чаще всего Петербург посещают гости из Турции, Ирана, ОАЭ и Катара, популярна культурная столица также среди китайских и индийских путешественников.

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