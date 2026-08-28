Юрист Алибекова: должник может потерять единственное жилье, если оно в залоге

Россиянам следует оценивать потенциальные риски при оформлении сделок, где фигурирует слово «залог». Этот тот случай, когда по долгам у гражданина могут забрать даже единственное жилье, рассказала агентству «Прайм» адвокат, руководитель корпоративной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова.