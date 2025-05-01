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Воронежские новости

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Воронежская область выделит Курску 70 млн на ремонт мемориала советским воинам

Воронежская область выделит Курску 70 млн на ремонт мемориала советским воинам

Александр Гусев принял положительное решение о помощи соседям. По его поручению в облправительстве подготовили проект постановления «О порядке предоставления субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Курской области в 2025 году».

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