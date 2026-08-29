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Царьград

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Страховщики заявили о росте выплат по каско на 31,6% в 2025 году

Страховщики заявили о росте выплат по каско на 31,6% в 2025 году

В 2025 году рентабельность каско в России снизилась: выплаты выросли на 31,6%, при этом сборы увеличились лишь на 4,8%.

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