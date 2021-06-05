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#губернаторОсипов потребовал опровержения новости ZAB.RU

#губернаторОсипов потребовал опровержения новости ZAB.RU

Пресс-служба губернатора Забайкальского края в лице Ксении Хапицкой потребовала от редакции ZAB.RU опровержения новости от о том, что Александр Осипов и его команда посетят мероприятие, цена входа на которое - почти 1 миллион рублей на человека.

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