губернаторОсипов потребовал опровержения новости ZAB.RU

Пресс-служба губернатора Забайкальского края в лице Ксении Хапицкой потребовала от редакции ZAB.RU опровержения новости от о том, что Александр Осипов и его команда посетят мероприятие, цена входа на которое - почти 1 миллион рублей на человека.
Пресс-служба губернатора Забайкальского края в лице Ксении Хапицкой потребовала от редакции ZAB.RU опровержения новости от о том, что Александр Осипов и его команда посетят мероприятие, цена входа на которое - почти 1 миллион рублей на человека.
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