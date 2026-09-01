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Царьград

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УрФО: до +22°C, кратковременные дожди и порывы ветра на неделе

УрФО: до +22°C, кратковременные дожди и порывы ветра на неделе

Температура воздуха до плюс 22 градусов и осадки ожидаются в ряде субъектов Уральского федерального округа на предстоящей неделе.

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