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Нижегородская правда

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Скончался Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий

Скончался Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий

На 61‑м году жизни скончался Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий. Об этом стало известно сегодня, 4 сентября, утром, сообщили в Союзе журналистов России.

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