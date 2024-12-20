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МегаФон улучшил связь в 100 локациях Нижнего Новгорода

МегаФон улучшил связь в 100 локациях Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде оператор МегаФон улучшил связь, повысив скорость мобильного интернета на 25%. Подробности рассказали в пресс-службе компании.

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