В прошлом году 564 человека предстали перед судом по уголовным делам, связанным с терроризмом. Более 560 человек предстали в России перед судом по уголовным делам о террористических преступлениях в 2024 году.
Иуды на минималках: Как ВСУ вербует агентов в России
Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Господа !А может в плен сдются по приказу Украины на фронте ураинцы ??7 - Борис
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10 час.
Александр Третьяк
На предательство идут не из-за нищеты , а те кто пытается по легкому срубить бабла и не хочет работать
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8 час.
Андрей Тихонов
Так яровая сама хохлушка с Макеевки, может её тоже проверить и таких в госдуре горы...
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2 час.
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