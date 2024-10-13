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Беллингем пообщался с больным раком мальчиком, который назвал его любимым игроком. Огайо позвонил англичанину во время посещения больницы со сборной Нидерландов

Беллингем пообщался с больным раком мальчиком, который назвал его любимым игроком. Огайо позвонил англичанину во время посещения больницы со сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов посетила центр детской онкологии принцессы Максимы в Утрехте. В ходе общения один из детей, проходящий лечение от рака, назвал Беллингема своим любимым игроком.

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