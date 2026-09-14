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Пьяный школьник устроил ДТП с пострадавшими в Иркутской области

Пьяный школьник устроил ДТП с пострадавшими в Иркутской области

Reportage-style photo: teenagers in hoodies standing with their backs to the camera; between them, in the blurred background, an elderly man stands in the entrance of a Russian apartment building.

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