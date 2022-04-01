В Лахденпохском районе депутата лишили полномочий

Народный избранник предоставлял недостоверные сведения о доходах Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии при проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе выявило коррупционное правонарушение.
Народный избранник предоставлял недостоверные сведения о доходах Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии при проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе выявило коррупционное правонарушение.
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