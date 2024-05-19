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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Лады»: «Весь лимит в 5 легионеров заполнять не будем. Рынок такой, цены такие, поэтому воздержимся»

В сезоне-2024/25 лимит в Фонбет Чемпионате КХЛ расширится с 3 иностранных игроков в заявке на игру до 5.

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