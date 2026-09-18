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«Назовите код, у меня 20 человек доставку ждут»: топ-7 мошеннических схем и угроз 2026 года

«Назовите код, у меня 20 человек доставку ждут»: топ-7 мошеннических схем и угроз 2026 года

Современное кибермошенничество — это не столько взлом софта, сколько атака на человеческую психологию и внимание.

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