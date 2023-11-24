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Лариса Шеслер: И опять женщины под молотом украинских репрессий

Лариса Шеслер: И опять женщины под молотом украинских репрессий

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: И опять женщины под молотом украинских репрессий.

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