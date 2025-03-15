В конгресс США внесут законопроект о запрете выдачи китайцам студенческих виз

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com Член палаты представителей конгресса США, республиканец Райли Мур внесет на рассмотрение американского парламента законопроект о запрете выдачи студенческих виз гражданам Китая.
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