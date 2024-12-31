Реализацию нацпроектов в России за последние 6 лет проанализирует Счетная палата

Счетная палата России займется анализом реализации нацпроектов в 2019–2024 годах. Об этом распорядился президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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