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Компании Подмосковья предложили технологичные решения для модернизации ЖКХ

Компании Подмосковья предложили технологичные решения для модернизации ЖКХ

Четыре компании представили разработки для водоснабжения и водоотведения на заседании Научно-технического совета при МинЖКХ Московской области.

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