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Более 1,5 тыс. танкистов поучаствовали в боевых стрельбах на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе округа.

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