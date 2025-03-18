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Царьград

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Русский скафандр "Орлан-МКС": до 12 часов за бортом МКС возможны в 2025 году

Русский скафандр "Орлан-МКС": до 12 часов за бортом МКС возможны в 2025 году

Инженеры предприятия "Звезда" могут создать скафандр для работы до 12 часов в открытом космосе, но такая нагрузка сложна для космонавтов.

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