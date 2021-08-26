Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 14:00 GMT ЦБ Мексики опубликует протоколы последнего заседанияВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 30-ти летнихВ 14:00 GMT ЦБ Мексики опубликует протоколы последнего заседанияВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .