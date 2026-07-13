Ормузская ловушка захлопывается: у Трампа остаются недели, чтобы не допустить нефтяного кошмара

У Трампа почти не осталось времени, чтобы избежать кошмарного сценария с Ормузом. После объявления о временном мирном соглашении между США и Ираном цены на нефть снизились, однако грузооборот через Ормузский пролив так и не восстановился даже до одной трети от обычного уровня.