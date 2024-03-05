Рогов заявил, что ВСУ перебросили подразделения «Азова» в район Работина

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование перебросило подразделения националистического формирования «Азов»* в район населённого пункта Работино на Запорожском направлении.
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