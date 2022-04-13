Алексей Селиванов о курируемом нацистами детском приюте: это картина всей Украины

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press Принадлежащий «Азову» (запрещен в РФ) детский приют «Пилигрим» в Мариуполе — это символ того, какой хотят сделать Украину нацисты и какой бы она неизбежно стала, если бы не начало спецоперации ВС РФ.