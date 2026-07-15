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Регионы России

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Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

39-летний футболист отличился двумя результативными передачами в этом ключевом поединке турнира. По итогам чемпионата мира Месси провёл на поле семь матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

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