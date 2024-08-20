НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    За допинг - баня? Какая? Русская, финская, турецкая? Невероятно!Погба о бане за д...
  • Eduard
    Нам это не интересно.Предлогаю вообще результаты этой "олимпиады" не признавать!Чемпион Олимпиады...
  • Dash45
    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Лилль» примет «Славию», «Динамо» Загреб против «Карабаха», «Динамо» Киев и «Ред Булл Зальцбург» сыграют в среду

Победители двухматчевых противостояний сыграют в основном турнире.   Лига чемпионов Раунд плей-офф Первые матчи Лилль Франция – Славия Чехия Дата проведения 20 августа, 22:00, «Стад дю Эно» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Динамо Загреб Хорватия – Карабах Азербайджан Дата проведения 20 августа, 22:00, «Максимир» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Буде-Глимт Норвегия – Црвена Звезда Сербия Дата проведения 20 августа, 22:00, «Аспмюра» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Мидтьюлланд Дания – Слован Братислава Словакия Дата проведения 21 августа, 22:00, «MCH Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Динамо Киев Украина – Ред Булл Австрия Дата проведения 21 августа, 22:00, «Arena Lublin» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Мальме Швеция – Спарта Прага Чехия Дата проведения 21 августа, 22:00, «Новый Стадион Мальме» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Янг Бойз Швейцария – Галатасарай Турция Дата проведения 21 августа, 22:00, «Стад де Сюисс» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх