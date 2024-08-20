Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Лилль» примет «Славию», «Динамо» Загреб против «Карабаха», «Динамо» Киев и «Ред Булл Зальцбург» сыграют в среду

Победители двухматчевых противостояний сыграют в основном турнире. Лига чемпионов Раунд плей-офф Первые матчи Лилль Франция – Славия Чехия Дата проведения 20 августа, 22:00, «Стад дю Эно» превью матча онлайн статистика коэффициенты Динамо Загреб Хорватия – Карабах Азербайджан Дата проведения 20 августа, 22:00, «Максимир» превью матча онлайн статистика коэффициенты Буде-Глимт Норвегия – Црвена Звезда Сербия Дата проведения 20 августа, 22:00, «Аспмюра» превью матча онлайн статистика коэффициенты Мидтьюлланд Дания – Слован Братислава Словакия Дата проведения 21 августа, 22:00, «MCH Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Динамо Киев Украина – Ред Булл Австрия Дата проведения 21 августа, 22:00, «Arena Lublin» превью матча онлайн статистика коэффициенты Мальме Швеция – Спарта Прага Чехия Дата проведения 21 августа, 22:00, «Новый Стадион Мальме» превью матча онлайн статистика коэффициенты Янг Бойз Швейцария – Галатасарай Турция Дата проведения 21 августа, 22:00, «Стад де Сюисс» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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