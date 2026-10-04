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Альтернативная концовка «Джейн Эйр» — что, если бы она не покинула Торнфилд?

Альтернативная концовка «Джейн Эйр» — что, если бы она не покинула Торнфилд?

Тяжелый, удушливый бархат тишины опустился на Торнфилд-холл. Это была не та умиротворяющая тишина, которая приходит после долгого, счастливого дня; это была тишина склепа, тишина рухнувших надежд и растоптанных жизней.

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