Для журналистов выделили два этажа под столовую перед «Итогами года»

Для журналистов выделили сразу два этажа под столовую перед «Итогами года» с Владимиром Путиным. Стол практически новогодний: мандарины, множество закусок с рыбой и мясом, на горячее - блины с мясом и сырники, передает корреспондент «Звезды».
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