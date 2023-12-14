Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Для журналистов выделили два этажа под столовую перед «Итогами года»

Для журналистов выделили два этажа под столовую перед «Итогами года»

Для журналистов выделили сразу два этажа под столовую перед «Итогами года» с Владимиром Путиным. Стол практически новогодний: мандарины, множество закусок с рыбой и мясом, на горячее - блины с мясом и сырники, передает корреспондент «Звезды».

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